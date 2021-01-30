الفلبين تخفف قيود الدخول عن 36 دولة الأسبوع المقبل

مانيلا- (د ب أ):

أعلن مكتب الهجرة الفلبيني، السبت، أن البلاد سترفع الاسبوع المقبل قيود الدخول عن الأجانب من 36 دولة، وردت أنباء عن وجود سلالة معدية بشكل أكبر لفيروس كورونا المستجد فيها .

كانت الحكومة قد فرضت أولا حظر السفر في ديسمبر الماضي، والذي يشمل مجموعة من الدول ظهر لديها سلالة مختلفة من نوع "بي 117" لفيروس كورونا المستجد، لكن القائمة زادت لتشمل 36 دولة منذ ذلك الحين.

وقال المكتب إن الأجانب من الدول التي فُرض عليها حظر سابقا ربما يدخلون الآن الفلبين اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

لكن مفوض الهجرة جايم مورينتي شدد على أن الفلبين "مازالت تحد من دخول المواطنين الأجانب للبلاد".

وأضاف "بشكل عام، مازال لا يسمح للأجانب بدخول البلاد".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين 523 ألفا و516، بتسجيل 2109 حالة أخرى اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة. وبلغت حصيلة الوفيات عشرة آلاف و669، بزيادة 71 شخصا.