قائد قسد: الجيش السوري لن يدخل المدن والقرى الكردية

كتب : مصراوي

12:45 ص 31/01/2026

قائد قوات سوريا الديمقراطية

وكالات

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن الدولة السورية ستدير المؤسسات الحكومية وستغادر بعد انتهاء الدمج.

وأكد مظلوم عبدي لقناة روناهي الكردية الجمعة، "أن البند الأساسي أن الجيش السوري لن يدخل المدن والقرى الكردي وستحميها قوى أمن كردية".

وأشار مظلوم، إلى أن موظفو الإدارة الذاتية سيبقون على رأس عملهم حسب الاتفاق مع الحكومة السورية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها مازالت ملتزمة بدعم تنفيذ الاتفاق التاريخي بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الاتفاق يعزز وحدة سوريا وسيادتها، لافتة إلى أنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتيسير عملية اندماج سلسة.

وذكرت الخارجية الأمريكية:"مستعدون لضمان سير هذه المرحلة الانتقالية سلميا لتحقيق مصالحة دائمة في سوريا".

قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي سوريا

