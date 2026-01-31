رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم شرق الكونغو

وكالات

قال مسؤول في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم هذا الأسبوع جراء انهيار منجم "روبايا" لاستخراج معدن الكولتان في شرق البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن الحادث وقع أثناء عمليات التعدين في المنجم، دون أن تتضح بعد الأسباب الدقيقة للانهيار، فيما تواصل السلطات المحلية عمليات البحث والإنقاذ لتحديد عدد الضحايا النهائي.

وبحسب رويترز، فإن روبايا ينتج حوالي 15 بالمئة من الكولتان في العالم، والذي يتم معالجته إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه من قبل مصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومكونات الفضاء والتوربينات الغازية.