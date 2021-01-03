الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام
جنيف - (أ ش أ):
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد إنه: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".
وأضافت هاريس : "أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
140878
عدد المصابين
-
113480
عدد المتعافين
-
7741
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
84897728
عدد المصابين
-
59990305
عدد المتعافين
-
1842164
عدد الوفيات
إعلان