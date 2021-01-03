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الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام

07:09 ص الأحد 03 يناير 2021
الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد إنه: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأضافت هاريس : "أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

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