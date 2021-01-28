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سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية

05:59 م الخميس 28 يناير 2021
سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

دمشق - (أ ش أ):

أكدت سوريا وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية لاسيما في إقليم "شينجيانج"، معربة عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاهها.

وجدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس، تمسك سوريا بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانبها ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية؛ بما يتناقض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في تايوان وهونج كونج وشينجيانج.

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