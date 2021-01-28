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"الشورى الإسلامي": تخصيب اليورانيوم في إيران يسبق الجدول الزمني

12:36 م الخميس 28 يناير 2021
"الشورى الإسلامي": تخصيب اليورانيوم في إيران يسبق الجدول الزمني

محمد باقر قاليباف

طهران- (د ب أ):

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، الخميس، إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في البلاد في مجمع "فوردو" يسبق الجدول الزمني المخطط له.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، خلال زيارته لمجمع فوردو لتخصيب اليورانيوم: "تم تنفيذ القانون النووي خطوة بخطوة، ويتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بشكل يسبق الموعد المحدد"، كما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأوضح قاليباف: "جئت اليوم لزيارة موقع فوردو وفق قانون المراقبة الميدانية المعتمد والقانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات، اللذين أقرهما مجلس الشورى الإسلامي".

وتابع: "لقد شاهدت اليوم تطبيق هذا القانون خطوة بخطوة".

وأضاف أنه "بالنسبة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان من المقرر إنتاج 120 كيلوجراما من اليورانيوم (المخصب)سنويا، لكن التقدم متقدم عن الموعد المحدد، وتمكنت المحطة النووية من تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم في غضون شهر تقريبا".

وأشار إلى أن "تصديق البرلمان الإيراني على رفع الحظر يستند إلى المادتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكلما عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها عمليا، فإن هذا القانون يسمح للإدارة الإيرانية بالعودة إلى التزاماتها".

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