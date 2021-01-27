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الرئيس الصيني: يجب أن يحكم الوطنيون هونج كونج

06:05 م الأربعاء 27 يناير 2021
الرئيس الصيني: يجب أن يحكم الوطنيون هونج كونج

الرئيس الصيني شي جينبينج

بكين - (د ب أ)

قال الرئيس الصيني شي جينبينج، إن هونج كونج يجب أن يحكمها "وطنيون"، وذلك في تصريحات جاءت بعد أسابيع فقط من اعتقال أكثر من 50 سياسيًا وناشطًا معارضًا بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين.

وجاء تصريح الرئيس الصيني في مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم الأربعاء، حسبما ذكر تليفزيون الصين المركزي الحكومي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شي قوله في حديثه مع لام: "لضمان التنفيذ المنتظم والدائم لـمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، يجب أن يحكم هونج كونج دائما وطنيون.. هذا هو المبدأ الأساسي لتحقيق سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وكذلك ازدهار واستقرار هونج كونج على المدى الطويل."

وتؤكد تصريحات شي رسالة بكين الثابتة على ضرورة أن يكون المشرعون وموظفو الخدمة المدنية في هونج كونج وطنيين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت حكومة هونج كونج إن جميع موظفي الخدمة المدنية المعينين قبل أول يوليو، سيُطلب منهم التوقيع على إعلان بأنهم سيدعمون دستور المدينة المصغر.

في الأشهر الأخيرة، حاولت السلطات الصينية تطهير المجلس التشريعي لهونج كونج من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، مما أثار إدانة الحكومات الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة.

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