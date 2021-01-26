نائبة الرئيس الأمريكي تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
وكالات
تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وحصلت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الجرعة الثانية من اللقاح.
وفي 29 ديسمبر الماضي، تلقت هاريس الجرعة الأولى من اللقاح.
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