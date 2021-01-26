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نائبة الرئيس الأمريكي تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

11:23 م الثلاثاء 26 يناير 2021
نائبة الرئيس الأمريكي تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كامالا هاريس

وكالات

تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وحصلت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الجرعة الثانية من اللقاح.

وفي 29 ديسمبر الماضي، تلقت هاريس الجرعة الأولى من اللقاح.

كامالا هاريس لقاح كورونا فيروس كورونا جو بايدن

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