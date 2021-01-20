بايدن على تويتر: "يوم جديد في أمريكا"

واشنطن - أ ش أ

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ما يجري في الوقت الحالي من مراسم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يوم جديد في أمريكا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عبارة بايدن تعد أول تدوينه له على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" في يوم تنصيبه، بعد لحظات من مغادرة دونالد ترامب العاصمة /واشنطن/ للمرة الأخيرة رئيسًا للبلاد.