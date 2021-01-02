أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

السفارة الأمريكية ناعية وحيد حامد: شكرا لك على مجهودك في محاربة التطرف

11:24 م السبت 02 يناير 2021
السفارة الأمريكية ناعية وحيد حامد: شكرا لك على مجهودك في محاربة التطرف

السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):
نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة عطاء أثرت الحياة الفنية والثقافية في مصر.
وذكرت السفارة الأمريكية - في تدوينة عبر حسابها على موقع التدونيات القصيرة (تويتر) - "نتذكر الراحل العظيم وحيد حامد.. شكرا لك على مساهماتك في فن وثقافة مصر، وعلى مجهودك في محاربة التطرف".
وأضافت السفارة "سعدنا بتكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع قليلة.. أرقد في سلام".

هذا المحتوى من

السفارة الأمريكية بالقاهرة أمريكا وحيد حامد

الخبر التالى:

أطباء بجنوب أفريقيا يطالبون بفصل مسؤولين بعد تأخير الحصول على اللقاحات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:54 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا