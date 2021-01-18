واشنطن: إخماد الحريق الذي اندلع قرب الكابيتول ولا يوجد تهديد أمني

وكالات:

أعلن جهاز الأمن السري، التابع لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، إخماد الحريق الذي اندلع قرب مجمع الكابيتول الذي يضم مبنى الكونجرس.

وكتب الحساب الرسمي لجهاز الأمن السري، على "تويتر"، أن "جهاز الحماية المدنية وقوات القانون تحركوا لإخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من الكابيتول، ولا يوجد تهديد للعامة".

وكان حريق نشب بجوار مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى إلى إغلاق المجمع، بسبب ما اعتبرته شرطة الكابيتول "تهديدا أمنيا خارجياً".

ونشر صحفيون أمريكيون، مقطع فيديو للدخان المتصاعد من الحريق بجوار الكابيتول.

وذكرت الشرطة الأمريكية، أنه لا تهديد أمني يذكر جراء الحريق الذي اندلع بالقرب من الكابيتول.

وقالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن الحريق اندلع في مخيم إيواء لمشردين بالقرب من المجمع.