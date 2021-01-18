أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس احتجاجات تونس لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الإمارات ترجئ موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب كورونا

11:13 ص الإثنين 18 يناير 2021
الإمارات ترجئ موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب كورونا

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الخارجية الإسرائيلية بإرجاء موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لما نقله موقع "آي 24 نيوز" فقد تقرر تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات حتى تاريخ الأول من شهر يوليو من العام الجاري.
ويأتي الإرجاء بموجب مادة بالاتفاقية تتيح لأي من الطرفين تعليق التنفيذ لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
وخلال الفترة المتبقية، سيتعين على الإسرائيليين الحصول على تأشيرات دخول قبل سفرهم إلى الإمارات، كما ينبغي على مواطني الإمارات الحصول على تأشيرات دخول مسبقا قبل السفر إلى إسرائيل.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان الإعفاء الشهر المقبل.
يأتي هذا بينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلزام العائدين من الإمارات والبرازيل بالدخول في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

الإمارات تل أبيب وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل

الخبر التالى:

روسيا ترد على تصريحات مستشار بايدن حول اعتقال نافالني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الشبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا