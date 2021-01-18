"إف بي آي" يخشى هجوماً من الداخل خلال تنصيب بايدن

وكالات

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يخشى هجوماً من الداخل خلال تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويجري "إف بي آي" تدقيقا بشأن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن، وفق سكاي نيوز.

ومن المقرر أن يقام حفل تنصيب بايدن 20 من يناير الجاري.