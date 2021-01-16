المرصد: تركيا تنشئ نقطة عسكرية شمال مدينة سراقب بسوريا
وكالات:
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تنشئ نقطة عسكرية شمال مدينة سراقب، في منطقة مركز إدلب في محافظة إدلب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وتحتل قوات تركية أجزاء من شمال سوريا، بحجة مكافحة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على خطر القوات الكردية.
وأعلنت الحكومة السورية في أكثر من مناسبة رفضها "للاحتلال التركي" لشمال سوريا، لافتة إلى أن أنقرة ارتكبت مخالفات دولية في تلك المنطقة.
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