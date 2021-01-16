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سعته 6500 غرفة.. الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة إصابات كورونا

03:37 م السبت 16 يناير 2021
سعته 6500 غرفة.. الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة إصابات كورونا

بداية عملية بناء المستشفى في مقاطعة خبي

وكالات:

أنهت السلطات الصينية، السبت، بناء مستشفى بسعة 6.500 غرفة في سعي حثيث ومستجد تقوده بكين لمواجهة إعادة انتشار الوباء في البلاد، بحسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وسجلت الصين مؤخرًا ارتفاعًا في عدد الإصابات وحالة وفاة وحيدة، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر من دون تسجيل أي وفاة بحسب ما تقوله الحكومة.

وبُني المستشفى الذي خصصت 1500 غرفة منه للمصابين بكوفيد-19 في نانغونغ، جنوبي العاصمة بكين، في مقاطعة خبي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية.

وفي العام 2020 نجحت الصين في احتواء الفيروس الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان بشكل مميّز مقارنة بقوى عظمى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

غير أن اللجنة الطبية الوطنية حذرت هذه من أن الإصابات التي سجلت مؤخراً "تنتشر بسرعة غير اعتيادية".

وفي بيان أصدرته أمس الجمعة، ألقت اللجنة كذلك باللوم على الوافدين إلى الصين من الخارج منتقدة "الإجراءات الإداية التي شابها خلل".

وكانت الحكومة الصينية عملت على تقديم رواية خاصة لمنشأ الفيروس، زاعمة أنه قد يكون بدأ بالانتشار في مناطق خارج البلاد وأنه قد يكون تم استيراده مع الأكل المجلد، خصوصاً السمك.

ويشكك العلماء الغربيون بهذه النظرية.

وسجلت الصين خلال 24 ساعة 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 90 منها في مقاطعة خبي وحدها.

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