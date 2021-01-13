أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

بيلوسي تصف مهاجمي الكونجرس بأنهم "إرهابيون محليون"

09:51 م الأربعاء 13 يناير 2021
بيلوسي تصف مهاجمي الكونجرس بأنهم "إرهابيون محليون"

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأفراد الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأسبوع الماضي بأنهم ليسوا وطنيين "إرهابيون محليون" أرسلتهم كلماتُ الرئيس.

وأضافت بيلوسي في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "هؤلاء المتمردين ليسوا وطنيين. إنهم لم يكونوا جزءاً من قاعدة سياسية يجب الاهتمام بها وإدارتها. إنهم كانوا إرهابيين محليين ويجب أن تسود العدالة".

وأشارت بيلوسي إلى أن هؤلاء الأفراد "لم يظهروا من الفراغ. إنهم أرسلوا إلى هنا، أرسلتهم كلمات للرئيس".

وقالت بيلوسي إن الرئيس رأى المتمردين ليسوا أعداءً للحرية، كما هم ، ولكن كوسيلة لهدف رهيب.

هذا المحتوى من

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي الكونجرس ترامب

الخبر التالى:

البرهان يؤكد قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 151723

    عدد المصابين

  • 119635

    عدد المتعافين

  • 8304

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 91341142

    عدد المصابين

  • 65358376

    عدد المتعافين

  • 1953587

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:6 أيام ممطرة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا