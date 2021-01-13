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زعيم الديمقراطيين بالنواب: يجب عزل ومحاكمة ترامب لضمان عدم تقلده مناصب في المستقبل

09:37 م الأربعاء 13 يناير 2021
زعيم الديمقراطيين بالنواب: يجب عزل ومحاكمة ترامب لضمان عدم تقلده مناصب في المستقبل

مجلس النواب الأمريكي

وكالات

دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، ستايني هوير خلال كلمته اثناء جلسة لمناقشة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومحاكمته برلمانيًا، إن الرئيس يجب محاكمته برلمانيًا وعزله لضمان عدم تقلده أي مناصب في المستقبل.

وشدد على ضرورة تحمل ترامب مسؤولية اقتحام أنصاره للكونجرس في ٦ يناير الجاري، مضيفًا أن ترامب جمع الغوغاء بسبب تصريحاته المستمرة عن سرقة وتزوير الانتخابات الرئاسية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، المرحلة الثانية من القواعد الإجرائية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على العنف في أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

ورأى المجلس في قراره، أن ترامب خان منصبه ويضر بالدستور ومسار الديمقراطية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيحاكم لأنه أخل بواجبات منصبه.

‏وبدأ مجلس النواب الأمريكي في المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهمًا إلى الرئيس ترمب تمهيدًا لمحاكمته.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية.

مجلس النواب الأمريكي ستايني هوير عزل ترامب

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