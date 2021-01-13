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بولندا: محاكمة مدافعات عن حقوق المثليين بتهمة "الإساءة للمشاعر الدينية"

04:20 م الأربعاء 13 يناير 2021
بولندا: محاكمة مدافعات عن حقوق المثليين بتهمة "الإساءة للمشاعر الدينية"

محاكمة مدافعات عن حقوق المثليين بتهمة ''الإساءة لل

واسو- (بي بي سي):

تجري في بولندا محاكمة ثلاث من الناشطات في مجال حقوق المثليين في البلاد، بتهمة الإساءة إلى المشاعر الدينية من خلال وضع ملصقات تصور العذراء مريم محاطة بهالة من ألوان قوس قزح، والتي تعتبر رمزا للمثليين حول العالم.

وكانت الناشطات قد نشرن الصور في مدينة بلوك قبل عامين، وذلك ردًا على معرض اقامته الكنيسة ربط اختصار "LGBT" الذى يعبر عن مجتمع المثليين، بكلمتي "الأكاذيب" و"الكراهية".

وأظهرت الملصقات صورة "مادونا السوداء"، وهي أيقونة يقدّرها الكاثوليك البولنديون.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية المدعي العام البولندي لإسقاط التهم عن الناشطات الثلاث.

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حقوق المثلية محاكمة ناشطات

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