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البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية

12:08 ص الأربعاء 13 يناير 2021
البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات كورونا اليومية

وفيات كورونا

لشبونة - (د ب أ)

أعلن مسؤولو الصحة البرتغاليون، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) بلغ 155 خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل البلاد بذلك رقما قياسيا جديدا في الوقت الذي تكافح فيه الجائحة.

ولم يكن هذا رقما قياسيا جديدا فحسب، بل كان رقما قياسيا تجاوز الرقم السابق البالغ 122 حالة وفاة في 24 ساعة، الذي تم تسجيله أمس، بنسبة 27%.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب (كوفيد-19) في البلاد إلى الآن 8080.

وسجلت السلطات 7259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهذا يعني أنه تم تسجيل 496552 حالة بين السكان البالغ عددهم 3ر10 مليون نسمة فقط.

ومن المتوقع أن تدرس الحكومة تشديد قيود الإغلاق بعد اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوشتا أمس الاثنين، إن الإجراءات الجديدة ستأتي "قريبة للغاية" من القيود التي شهدتها البلاد في بداية تفشي الوباء العام الماضي.

وفيات كورونا البرتغال فيروس كورونا أنطونيو كوشتا

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