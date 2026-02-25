قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مسؤول في حزب الله اللبناني، الأربعاء، إن الحزب لن يتدخل عسكريا في حال وجهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران.

ورغم ذلك، حدد الحزب "خطا أحمر" يتمثل في استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأوضح المسؤول، أن موقف الحزب يتلخص في عدم التدخل عسكريا إذا ظل الهجوم الأمريكي ضمن نطاق محدود، غير أنه شدد على أن الحزب سيتدخل فورا وبشكل مباشر إذا كان هدف العمليات هو إسقاط النظام الإيراني أو المساس بالمرشد.

تحذيرات دولية للبنان

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع إصدار الخارجية الأمريكية تعليمات، أول أمس الاثنين، بمغادرة جميع الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم من العاصمة بيروت، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفاد مصدر وزاري لبناني، بأن هذا الإجراء ضاعف من المخاوف الرسمية من تحول لبنان إلى "ساحة" مواجهة بين واشنطن وطهران، خاصة مع إعلان الحزب مسبقا اصطفافه الكامل مع الموقف الإيراني، بينما تحاول الحكومة عبر اتصالات داخلية وخارجية مكثفة تحييد البلاد.

تهديد إسرائيلي للبنان

وذكر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، مساء الثلاثاء، أن لبنان تلقى تحذيرات من عواقب انخراط حزب الله في أي حرب ضد إسرائيل دفاعا عن إيران.

وأشار رجي، إلى أن تل أبيب أخطرت بيروت بأنها سترد بقوة مفرطة في حال انضمام الحزب للمواجهة، إذ ستشمل أهدافها تدمير البنية التحتية اللبنانية الحيوية، وفي مقدمتها مطار بيروت الدولي.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد الشهر الماضي أن جماعته لن تكون على الحياد في مواجهة أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي يستهدف إيران، موضحا أن توقيت وتفاصيل الرد ستحدد وفق مقتضيات المعركة.

وكشف قاسم، أن وسطاء دوليين حاولوا خلال الشهرين الماضيين انتزاع تعهد من الحزب بعدم الارتباط بالمواجهة ضد طهران، مشيرا إلى أن واشنطن وتل أبيب تدرسان عدة احتمالات عسكرية، منها ضرب الحزب أولا أو إيران أولا، سعيا لمعرفة ما إذا كانت سياسة التجزئة ستمنع وحدة الساحات.