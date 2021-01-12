"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد

بيروت - (د ب أ)

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل راعيًا لبنانيًا في محيط منطقة بسطرة جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن "يونيفيل" ستفتح تحقيقاً بالحادث.

وقال الناطق، في بيان صحفي اليوم: "اعتقل الجيش الإسرائيلي عصر اليوم راعيًا لبنانيًا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان، وقد أبلغت اليونيفيل الجيش اللبناني بالأمر".

وأعلن البيان أن اليونيفيل ستفتح "تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل"، مشيرًا إلى أن القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول يجري "اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت عصر اليوم على خطف الراعي للبناني، في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة".