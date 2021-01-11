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الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في ٢٠٢١ رغم توافر اللقاحات

08:54 م الإثنين 11 يناير 2021
الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في ٢٠٢١ رغم توافر اللقاحات

منظمة الصحة العالمية

وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن مناعة القطيع لن تتحقق في عام 2021، على الرغم من توفر لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت وكال رويترز للأنباء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير علماء المنظمة قوله "إننا لن نحقق أي مستوى من مناعة القطيع في عام 2021".

يشار إلى أن العالم سجل أكثر من ٩٠ مليون إصابة بالفيروس التاجي منذ اكتشافه في ديسمبر ٢٠١٩ في إقليم ووهان الصيني.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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