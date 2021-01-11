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ميركل تحذر من دخول بلادها مرحلة حرجة مع انتشار كورونا بأوروبا

03:03 م الإثنين 11 يناير 2021
ميركل تحذر من دخول بلادها مرحلة حرجة مع انتشار كورونا بأوروبا

أنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن بلادها قد تدخل مرحلة حرجة مع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت ميركل - في كلمة نقلتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين - إن الأسابيع المقبلة ستكون الأشد تضررًا من الفيروس، مضيفة "هذه هي الموجة الثانية الخطرة للجائحة التي تمر بها بلادنا، مثل العديد من الدول الأوروبية، وربما ستكون الأسابيع التالية من فصل الشتاء أصعب مرحلة من الجائحة".

يأتي تحذير ميركل الصارخ مع تجاوز بلادها 40 ألف حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا، وتتعرض حاليا لضربة قوية من الموجة الثانية.

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