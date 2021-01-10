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الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول

02:29 م الأحد 10 يناير 2021
الرئيس الأفغاني يدين مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة بانفجار كابول

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول- أ ش أ:

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، بشدة الانفجار الذي أسفر عن مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة الوطنية، ضياء فيدان، وشخصين آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر القصر الرئاسي الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية - أن الرئيس الأفغاني أدان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة "كارت إي ناو" في كابول وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم المتحدث باسم قوات الحماية العامة الوطنية.

ونقل القصر الرئاسي عن غني قوله إن استهداف الشخصيات الوطنية الملتزمة والمتفانية جريمة ضد الإنسانية والقيم الإسلامية، مضيفا "إن تصاعد العنف من قبل طالبان يتعارض مع روح الالتزام بالسلام ويشير إلى أن الحركة لا تزال تتبع موقفها العدواني لإزهاق أرواح الأبرياء والإضرار بالمنشآت العامة".

كانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت - في وقت سابق الأحد - مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المتحدث باسم قوات الحماية العامة ضياء فيدان، وذلك جراء انفجار قنبلة مغناطيسية بالعاصمة كابول.

هذا المحتوى من

Asha
أشرف غني قوات الحماية العامة انفجار كابول كابول الرئيس الأفغاني

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