رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف يبدأ استشارات نيابية غير مُلزمة

بيروت- (د ب أ):

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، صباح الأربعاء، استشارات نيابية غير ملزمة، وذلك من أجل تشكيل حكومته.

وتتضمن الاستشارات عقد لقاءات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وتنتهي الاستشارات النيابية غير الملزمة بعد ظهر اليوم.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أبلغ قبل يومين أديب بتكليفه بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب.