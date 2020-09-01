ماكرون: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يتطلب مساعدة دولية

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استمرار بلاده في مساعدة لبنان لتجاوز محنته، وإنشاء جسر جوي لنقل آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة لبيروت.

وتابع في مؤتمر صحفي مساء اليوم من بيروت، أن شركات فرنسية جاءت للقيام بأعمال إعادة الأعمار، ودفع برجال الشرطة للمساعدة في استعادة الأمن في لبنان.

وشدد على ضرورة أن يكون التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في ٤ أغسطس الماضي، بمساعدة دولية.

وقال إنه لا بد من استمرار تقديم الدعم للشعب اللبناني، مضيفًا أن بلاده تقيم احتياجات اللبنانيين من المجتمع الدولي.