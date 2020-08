ترامب يعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "استرا زينيكا"

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الأمريكي المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد "استرا زينيكا".

وأشاد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بما وصفه بالتقدم الممتاز في العمل على اللقاح المحتمل، مضيفًا إن العمل على اللقاح الأمريكي يسير بشكل جيد، ويحقق تقدمًا في وقت قياسي.

President @realDonaldTrump just announced that AstraZeneca's vaccine has reached Phase 3 clinical trials! pic.twitter.com/3Hob4EiM8U