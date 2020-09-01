ترامب يعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "استرا زينيكا"
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الأمريكي المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد "استرا زينيكا".
وأشاد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بما وصفه بالتقدم الممتاز في العمل على اللقاح المحتمل، مضيفًا إن العمل على اللقاح الأمريكي يسير بشكل جيد، ويحقق تقدمًا في وقت قياسي.
President @realDonaldTrump just announced that AstraZeneca's vaccine has reached Phase 3 clinical trials! pic.twitter.com/3Hob4EiM8U— The White House (@WhiteHouse) August 31, 2020
وأشار إلى تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الولايات المتحدة، خلال الأيام الأخيرة.
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، حاجز الستة ملايين إصابة، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.
وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم.
كما تم تسجيل أكثر من 183200 وفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وهو أسوأ عدد للوفيات المؤكدة في أي دولة وواحد من أسوأ أرقام الوفيات مقارنة بعدد السكان.
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