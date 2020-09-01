أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ترامب يعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "استرا زينيكا"

12:37 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
ترامب يعلن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "استرا زينيكا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الأمريكي المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد "استرا زينيكا".

وأشاد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بما وصفه بالتقدم الممتاز في العمل على اللقاح المحتمل، مضيفًا إن العمل على اللقاح الأمريكي يسير بشكل جيد، ويحقق تقدمًا في وقت قياسي.

وأشار إلى تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الولايات المتحدة، خلال الأيام الأخيرة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، حاجز الستة ملايين إصابة، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم.

كما تم تسجيل أكثر من 183200 وفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وهو أسوأ عدد للوفيات المؤكدة في أي دولة وواحد من أسوأ أرقام الوفيات مقارنة بعدد السكان.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب التجارب السريرية لقاح استرا زينيكا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إصابات كورونا في البرازيل تتخطى الـ3.9 مليون حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا