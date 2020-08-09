لبنان يسجل حالتي وفاة و294 إصابة جديدة بكورونا

بيروت - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لبنان، حتى اليوم الأحد، إلى 6517 إصابة بعد تسجيل 294 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 76.

وقالت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث اللبنانية، في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 288 حالة من بين المقيمين، وست حالات بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6517 إصابة منذ 21 فبراير الماضي،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 76 منذ 21 فيراير الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الحالي .

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية تموز/يوليو الماضي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.