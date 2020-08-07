إسرائيل تسجل 1672إصابة جديدة بكورونا

تل ابيب- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة تسجيل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه يوجد 24 ألفا و220 مصابا نشطا بالفيروس في أنحاء البلاد، منهم 778 بالمستشفيات، بينهم 358 في حالة خطيرة. ومن بين المرضى الـ 358 ، هناك 102يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

وتلقت السلطات الصحية نتائج 27 ألفا و657 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت 6٪ منها إيجابية، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسرائيل إلى 576.