مباحثات بين مصر واليونان تمهيدًا لتوقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية

(وكالات):

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة.

وقال احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم الخارجية إن الوزيرين يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.