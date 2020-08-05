أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

فاوتشي: تطوير اللقاحات سريعًا لا يهدد السلامة

07:42 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
فاوتشي: تطوير اللقاحات سريعًا لا يهدد السلامة

أنتوني فاوتشي

واشنطن- (د ب أ):

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في إدارة الولايات المتحدة، إن الوتيرة السريعة التي يعمل بها الباحثون على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لا تعني أنه يتم التضحية بالسلامة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فاوتشي في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء، أن: "السرعة التي نتحرك بها تتعلق أكثر بالتقدم التكنولوجي لكيفية صنع لقاح حتى قبل البدء في اختباره".

وأوضح فاوتشي عدة مرات أنه متفائل بحذر بأن لقاح كوفيد- 19 سيكون متاحا في نهاية العام الجاري أو أوائل عام 2021. وقال في المقابلة إن العمل على توفير مواقع تجريبية وتصنيع للقاح، يسمح للعملية بالسير بسرعة أكبر.

أنتوني فاوتشي الأمراض المعدية الولايات المتحدة اللقاحات فيروس كورونا

الخبر التالى:

السيادة الانتقالي السوداني يعزي رئيس لبنان في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًا بـ"فندق فيرمونت"