صور فضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار.. وهذه المنطقة الأكثر تضررا

وكالات:

نشرت مؤسسات وشركات متخصصة صورا التقطتها أقمار صناعية لمدينة بيروت، إثر الانفجار الذي هزّ مرفأها مساء أمس الثلاثاء، مرفقة بصور فضائية أخرى التُقِطت قبل الكارثة.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، الأربعاء، صورتين فضائيتين لمرفأ بيروت، تسمح بمقارنة مظهر الموقع قبل وبعد الانفجار.

كما نشرت شركة (ImageSat International (ISI)"" الإسرائيلية صورا لموقع الانفجار ومحيطه، موضحة أن المنطقة الأكثر تضررا والتي شهدت دمارا هائلا تقع ضمن دائرة نصف قطرها حوالي 70 مترا حول مركز الانفجار، بينما طال الانفجار بشكل مباشر مناطق المدينة الواقعة على بعد يبلغ كيلومترين عن الموقع.

وأظهرت صورة أخرى سفينة الركاب "أورينت كوين" التي انقلبت بسبب قوة الانفجار.

وقال رجل الأعمال مرعي أبو مرعي مالك شركة "أبو مرعي لاينز" التي تملك الباخرة في بيان أمس الثلاثاء: "للأسف فإن الباخرة (أورينت كوين) التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصابها الانفجار بأضرار جسيمة، وبالغة قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها، فغرقت في يوم أسود من تاريخ لبنان، وغاب معها معلم سياحي عائم رفع اسم لبنان عاليا على الخارطة السياحية الدولية على مدى عقود من الزمن".

ووفق آخر البيانات الرسمية، أدى انفجار شحنة نترات الأمونيوم المودعة في مخزن بمرفأ بيروت، إلى مصرع ما لا يقل عن 135 شخصًا وإصابة نحو 4 آلاف، بينما بقي نحو 300 ألف شخص بلا مأوى تدمرت منازلهم.