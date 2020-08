صور فضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار.. وهذه المنطقة الأكثر تضررا

وكالات:

نشرت مؤسسات وشركات متخصصة صورا التقطتها أقمار صناعية لمدينة بيروت، إثر الانفجار الذي هزّ مرفأها مساء أمس الثلاثاء، مرفقة بصور فضائية أخرى التُقِطت قبل الكارثة.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، الأربعاء، صورتين فضائيتين لمرفأ بيروت، تسمح بمقارنة مظهر الموقع قبل وبعد الانفجار.

كما نشرت شركة (ImageSat International (ISI)"" الإسرائيلية صورا لموقع الانفجار ومحيطه، موضحة أن المنطقة الأكثر تضررا والتي شهدت دمارا هائلا تقع ضمن دائرة نصف قطرها حوالي 70 مترا حول مركز الانفجار، بينما طال الانفجار بشكل مباشر مناطق المدينة الواقعة على بعد يبلغ كيلومترين عن الموقع.

وأظهرت صورة أخرى سفينة الركاب "أورينت كوين" التي انقلبت بسبب قوة الانفجار.

#Lebanon: #ISI #satellite image from #today reveals the severe damages caused by the explosion in #Beirut port.#BeirutExplosion #beirut_بيروت #beirutblasts pic.twitter.com/vLLGI8HAjI