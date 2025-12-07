5 صور لزوجة محمد عواد في الجيم

"وش السعد عليه".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة عصام الحضري

شاركت حنين خالد زوجة نجم نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية الخاصة بها.

ونشرت خالد عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال قيامها ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

وتعد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك، من أكثر زوجات نجوم كرة القدم داخل مصر، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تشارك متابعيها العديد من الصور لها باستمرار.

وفي سياق متصل يتواجد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك حاليا، رفقة منتخب مصر الثاني في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات أمس السبت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

أقرأ أيضًا:

مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني



حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس



