8 صور لنور الشربيني لاحتفالها بالتأهل لنهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

كتب : مصراوي

03:12 ص 07/12/2025
احتفت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، بتأهلها إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش، بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي في نصف النهائي.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها وعلقت: "وصلنا إلى النهائيات، لقد كانت رحلة إيمان وصبر وعمل دؤوب".

وأضافت الشربيني: "شكرًا لكم على كل الدعم وحان وقت الصمود لمحاولة أخيرة".

وكانت نور الشربيني حققت الفوز أمس السبت، على حساب مواطنتها هانيا الحمامي، في نصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وانطلقت بطولة هونج كونج للاسكواش، يوم 1 ديسمبر الجاري وتختتم اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري.

نور الشربيني بطولة هونج كونج للاسكواش بطلة الاسكواش نور الشربيني بطولة الاسكواش

