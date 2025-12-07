إعلان

اليوم.. وزارة الصحة تعلن تفاصيل الإصابات التنفسية في مؤتمر صحفي

كتب : أحمد جمعة

08:30 ص 07/12/2025

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

تعقد وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة والسكان.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أكد أن القيادة السياسية تولي المنظومة الصحية بأكملها، وملف أمراض الجهاز التنفسي بوجه خاص، أهمية استثنائية، نظراً لتصاعد التحديات العالمية في هذا المجال وتحوله إلى عبء صحي واقتصادي كبير.

خالد عبد الغفار الإصابات التنفسية وزارة الصحة

