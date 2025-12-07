مدن البحر الأحمر تتصدر.. إشغال الفنادق في مصر يتراوح بين 92% و98%

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، عن أن مدن البحر الأحمر تتصدر الوجهات الأكثر جذبًا للسائحين هذا الموسم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ حققت معدلات إشغال تتراوح بين 90% و95%، مدفوعة بزيادة رحلات الطيران القادمة من أوروبا الشرقية وبريطانيا وإيطاليا.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن الغردقة شهدت ارتفاعًا واضحًا في الإقبال من الأسواق الألمانية والتشيكية والهولندية، ليصل متوسط الإشغال في الفنادق الشاطئية إلى نحو 93%–97%.

وأوضح الخبير السياحي، أن مرسى علم سجلت واحدًا من أعلى معدلات النمو هذا العام بفضل الرحلات الإيطالية والبولندية، حيث بلغ متوسط الإشغال نحو 95% مع توقع الوصول إلى الطاقة الكاملة خلال ليلة رأس السنة.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن جنوب سيناء شهدت طلبًا متزايدًا في دهب، التي أصبحت وجهة مفضلة للشباب والسائحين الباحثين عن تجربة تجمع بين الهدوء والطبيعة، موضحًا أن بعض الفنادق البوتيكية وصلت معدلات إشغالها إلى 100%.

كما أشار إلى زيادة الإقبال في القاهرة والجيزة على السياحة الثقافية والترفيهية، خاصة مع فعاليات نهاية العام وزيارات المتحف المصري الكبير، بينما حققت الأقصر وأسوان نموًا واضحًا في رحلات اليوم الواحد والرحلات النيلية، بإشغال تجاوز 85%–90% في الفنادق العائمة.

وأكد أن معدلات الإشغال في مختلف الوجهات السياحية تتراوح بين 92% و98%.

