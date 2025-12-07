"يخلي الصبية كركوبة".. ما أشهر أمثال شهر طوبة ذروة فصل الشتاء؟

يُعد طوبة واحدًا من الشهور البارزة في السنة القبطية، ويرتبط بتراث المصريين القدماء كموسم للزراعة والنماء، ويعد ذروة فصل الشتاء.

وبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر طوبة 1742 من التقويم القبطي، الذي يشتهر ببرودته القارسة وأهميته الزراعية في حياة المصريين.

طقس شهر طوبة وأهميته الزراعية

يعرف شهر طوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع طقس بارد جدًا ورياح نشطة ورطوبة مرتفعة، ويطلق المصريون على هذا الشهر مقولة شهيرة: "طوبة تخلي الصبية كركوبة"، في إشارة إلى شدة البرودة التي تميز هذا الوقت من العام.

ويعرف شهر طوبة أيضًا بمقولة شهيرة وهي:"طوبة أبو البرد والعنوبة الآلام".

الأمثال الشعبية والشهور القبطية

ارتبطت الشهور القبطية بالأمثال الشعبية التي تصف حالة الطقس أو الأنشطة الزراعية فيها، ومن أشهر الأمثال عن الأشهر القبطية:

شهر توت: "توت ري ولا تموت"، إشارة إلى بدء موسم الري.

شهر بابه: "بابة خش واقفل البوابة"، للتعبير عن برودة الطقس.

شهر هاتور: "هاتور يقول للبرد طور طور"، و"هاتور أبو الدهب منثور"، في إشارة إلى حصاد القمح.

شهر كيهك: "كياك صبحك مساك"، لوصف قصر النهار.

شهر طوبة: "طوبة هتخلي الصبية كركوبة"، لوصف شدة البرد.

شهر أمشير: "أمشير أبو الزعابير"، دلالة على الرياح الشديدة.

شهر برمهات: "برمهات روح الغيط وهات"، إشارة إلى الحصاد.

شهر برمودة: "برمودة دق العامودة"، لوصف عملية دق سنابل القمح.

شهر بشنس: "بشنس يكنس الغيط كنس"، أي موسم تنظيف الحقول بعد الحصاد.

شهر بؤونة: "في بؤونة تنشف المياه من الماعونة"، لوصف الحرارة.

شهر أبيب: "أبيب أبو اللهاليب"، دلالة على حرارة الجو.

شهر مسرى: "مسرى تجري فيه كل ترعة عسرة"، في إشارة إلى مياه الفيضان.

شهر النسئ: "الشهر الصغير"، لكونه الأقصر بأيامه الخمسة أو الستة.

التقويم القبطي وترتيب الشهور

التقويم القبطي يبدأ كل عام في 11 سبتمبر وفقًا للتقويم الميلادي، ويضم 13 شهرًا، ويمتد حتى 10 سبتمبر من العام التالي.

وجاء ترتيب الشهور القبطية، كما يلي:

شهر توت: من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

شهر بابه: من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

شهر كهيك: من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

شهر طوبة: من 9 يناير إلى 7 فبراير.

شهر أمشير: من 8 فبراير إلى 9 مارس.

شهر برمهات: من 10 مارس إلى 8 أبريل.

شهر برمودا: من 9 أبريل إلى 8 مايو.

شهر بشنس: من 9 مايو إلى 7 يونيو.

شهر بؤونة: من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

شهر أبيب: من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

شهر مسرى: من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

شهر النسئ: من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر.

