الإدارية العليا تنظر 300 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 07/12/2025

المحكمة الإدارية العليا

كتب– صابر المحلاوي:

تعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وبلغ عدد الطعون المقدمة 300 طعن خلال الأيام الماضية، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظرها وفحص المستندات والدفوع القانونية المقدمة من الأطراف.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في أحكامها الصادرة بجلسة السبت 29 نوفمبر الماضي إلى إبطال وإلغاء الانتخابات في 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما قضت بـعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقيميها.

