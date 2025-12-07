وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل



وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 77 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وفي وقت سابق، قال فيتالي ماليتسكي، رئيس بلدية كريمنشوك، اليوم الأحد، إن القوات الروسية شنت غارة جوية خلال الليل على البنية التحتية في المدينة الواقعة في وسط أوكرانيا.

تقع مدينة كريمنشوك على نهر دنيبرو، وهي مركز صناعي رئيسي وموطن لواحدة من أكبر مصافي النفط في أوكرانيا.

وتعرضت المدينة مرارا لقصف صاروخي روسي، بما في ذلك غارة في عام 2022 على مركز تسوق مزدحم أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وقال ماليتسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تفاصيل تداعيات الضربة ستُنشر في وقت لاحق، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من تقييم الأضرار.

وأضاف أن خدمات المدينة تعمل على إعادة الكهرباء والمياه والتدفئة في المناطق التي تعطلت فيها الإمدادات.

وكثفت روسيا ضرباتها بعيدة المدى على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء، في مسعى منها لاستنزاف الروح المعنوية العامة وتعطيل الصناعة بعد أن شهدت مواسم البرد السابقة في الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات انقطاعا في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتطبيق قطع دوري للكهرباء.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية عدة مرات خلال الليل، من أن المدينة تتعرض لتهديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، وفقا للغد.