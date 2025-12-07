إعلان

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي الإيراني


كتب- محمد فتحي:

08:34 ص 07/12/2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عباس عراقجى وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت ٦ ديسمبر.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تطرق الوزيران لتطورات الملف النووي الإيراني، إذ أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

