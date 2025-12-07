هل تؤثر الفراخ السردة على صحة الإنسان؟

كشف الدكتور صبري زينهم مدير عام الطب البيطري بمحافظة القاهرة الأسبق، عن مدى تأثر صحة الإنسان عند تناوله الفراخ السردية ذات النمو المتأخر.

وقال "زينهم" لمصراوي، إن الفراخ السردة عادة ما تكون مصابة بأمراض تأخر في النمو أو توقفه مما يجبر المربين على بيعها بأسعار مخفضة في الأسواق أو للمطاعم وذلك للتخلص منها والحصول على أي مقابل مادي للحد من الخسائر.

وأوضح أن تناولها يصيب الإنسان بأمراض فيروسية كونها تُعد دواجن مريضة وحاملة للفيروسات.

واختتم زينهم، حديثه مطالبًا المواطنين بعدم شراء الفراخ إلا من خلال المنافذ الخاضعة للإشراف البيطري مؤكدًا أن المستهلكين لن يستطيعوا التفرقة بين الفراخ السليمة والفراخ السردة لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية.

وفي سياق متصل أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، على أن أسواق الدواجن خالية تمامًا من الفراخ السردة ولا يوجد ما يهدد القطاع الداجني في مصر.

وأوضح السيد لمصراوي أن الفراخ السردة لا تحمل أي ضرر على الإنسان حال تناولها موضحًا أنها لا تحمل أي فيروسات تضر بصحة الإنسان وإنها تعاني فقط من تأخر بالنمو.

واستكمل: "لو الفراخ السردة كانت تحمل أي أمراض فيروسية كانت انتشرت عدوى مرضية كتير بين العنابر".

