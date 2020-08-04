مشاهد من انفجار لبنان.. مستشفيات مكتظة والنداء يرتفع للتبرع بالدم (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

اكتظت مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، بمئات الجرحى جراء الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت في وقت سابق من اليوم.

وهزت انفجارات متتالية الثلاثاء العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، حسبما أفاد مسؤولون لبنانيون.

ووقعت الانفجارات في مرفأ بيروت وأرسلت أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون في سماء العاصمة اللبنانية. ولَم يعرف بالتحديد سبب تلك الانفجارات التي أدت أيضًا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.

تأتي الانفجارات في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة وتوترات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي وقبل عدة أيام من النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في ١٤ فبراير ٢٠٠٥.

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل عشرات المصابين جراء انفجار بيروت إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وجاري نقل آخرون.

وأكد وزير الصحة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن حجم الضرر كبير للغاية وأعداد الإصابات مرتفعة.

اللهم اشفي الجرحى

صور من احدى مستشفيات #بيروت بيروت pic.twitter.com/G7Y5oYZqWu — الدكتور (@Political_dr4) August 4, 2020

وأعلن، خلال جولة تفقدية له على المصابين في مستشفى الروم، أن "هناك عشرات الشهداء وآلاف الجرحى جراء الانفجار".

وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام: "لا أعرف ماهية المفرقعات، ولنا اتصالات مع منظمة الصحة العالمية لاستقدام طائرة مساعدات ومع قطر من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".

ونقلت وكالة رويترز، عن وزير الصحة اللبناني قوله، إن نحو ٥٠ قتيلاً على الأقل وأكثر من ٣ آلاف جريحًا وجاري نقل المصابين للمستشفيات.

بالفيديو | مأساة انسانية في مستشفيات بيروت بسبب تكدس المصابين pic.twitter.com/2F8b9QIBPw — مغرد الوطن (@nXU0Dt0U3yRs0a5) August 4, 2020

وقالت مصادر طبية لرويترز، إن مستشفيات بيروت تقوم بتقديم المساعدات الطبية في مواقف السيارات بعد أن امتلأت أسرتها بالجرحى.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء الثلاثاء، دعوة لتقديم مساعدة دولية للبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وقال دياب، في كلمة متلفزة له عن الانفجار: "نمر في مصيبة"، مضيفًا أن "ما حصل اليوم لن يمر بدون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن".

وتابع: "لن نستبق التحقيقات بشأن انفجار بيروت"، إلا أنه قال إن "المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ 6 سنوات".

وذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية، أن سيارات الإسعاف نقلت المئات إلى المستشفيات، وإنطلقت نداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت وضواحيها.

فرق الاسعاف تنقل مئات الجرحى ونداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت والضواحي https://t.co/QCyUbz3rbX — LBCI TV (@LBCILebanon) August 4, 2020

كما ناشد جورج كتانة الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، مؤكدًا أز سيارات هيئة الصليب الأحمر تجري مسحًا في شوارع الأشرفية ومنطقة المرفأ وقاعدة الجيش البحرية والكرنتينا وشركة كهرباء لبنان وفي البيت المركزي لحزب الكتائب الصيفي.

وأشار في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن الاتصالات مقطوعة، وكل أحياء منطقة الأشرفية والمدور متضررة، موضحًا أنه يتم إسعاف الحالات الأكثر تضررًا.

وتابع كتانة أن سيارات الإسعاف أتت من مناطق أخرى لمساعدة الصليب الأحمر فى بيروت، مؤكدا أنه يتم التنسيق والتعاون مع الأجهزة كافة لكن الوضع ليس طبيعيًا.

كما دعت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، مناصريها إلى النزول في المناطق المنكوبة بالعاصمة بيروت وضواحيها، والمساهمة في عمليات الإنقاذ والتبرع بالدم للمصابين وتقديم المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين والمنكوبين.

وأطلق حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي وتيار "العزم" وغيرها من القوى والأحزاب والتيارات السياسية، المناشدات للمنتسبين إليها بسرعة التجاوب والنزول لتقديم يد العون للمحتاجين.

وأعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجيهاته إلى كافة عناصر حركة "أمل" التي يترأسها وكذلك مناصريها، إلى التبرع بالدم في كافة المراكز الصحية والمستوصفات.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستودعات الموجودة بالمرفأ.