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تأهب بمدينة نيويورك مع اقتراب عاصفة إساياس الاستوائية

07:25 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تأهب بمدينة نيويورك مع اقتراب عاصفة إساياس الاستوائية

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):

تم إصدار تحذير بتعرض مدينة نيويورك لإعصار، حيث تتحرك بشكل سريع العاصفة الاستوائية إساياس صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة باتجاه المدينة.

وأصدر مركز تنبؤات العواصف تحذيرا بخطر حدوث طقس سيئ للغاية، وتوقع حدوث أعاصير لأجزاء من المنطقة بنسبة 10 بالمئة جراء عاصفة إساياس، مع استمرار حالة الإنذار حتى الساعة الرابعة مساء (2000 بتوقيت جرينتش)، وفقا لخدمة الطقس الوطنية الأمريكية.

ويمكن أن تشهد مدينة نيويورك هبات عاصفة من الرياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون الأشد منذ عاصفة ساندي العملاقة عام 2012.

عاصفة إساياس الاستوائية نيويورك الولايات المتحدة

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