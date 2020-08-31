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ماكرون من بيروت: لا نهدف للتدخل في الشأن الداخلي للبنان

09:17 م الإثنين 31 أغسطس 2020
ماكرون من بيروت: لا نهدف للتدخل في الشأن الداخلي للبنان

إيمانويل ماكرون

باريس، 31 أغسطس - سبوتنيك. أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن زيارته لبنان، تهدف إلى التطرق للوضع السياسي الحالي، لافتًا إلى أن باريس لا تسعى للتدخل في الشأن الداخلي لبيروت، ولكنه يريد التأكد من تشكيل حكومة "بمهمة محددة" بأسرع وقت.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، فور وصوله بيروت، اليوم الاثنين "هدفنا ليس التعدي على السيادة اللبنانية.. سنكون صارمين لكن من دون التدخل".
وأضاف "هدف زيارتي أيضا هو التطرق للوضع السياسي وموقفي هو الصرامة من دون التدخل"، متابعًا "تمت تسمية رئيس جديد للوزراء في لبنان ولا يحق لي أبدا أن أوافق أو أرفض لأن هذه مسألة سيادية لبنانية".
وأردف "أود أن أتأكد أن حكومة بمهمة واحدة ستتشكل بأسرع وقت لكي تقوم بالإصلاحات اللازمة لمصلحة اللبنانيين".

إيمانويل ماكرون فرنسا باريس لبنان

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