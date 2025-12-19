إعلان

مطار دبي الدولي يعلن تأجيل بعض الرحلات بسبب الطقس السيئ

كتب-عبدالله محمود:

09:59 م 19/12/2025

مطار دبي الدولي يعلن تأجيل بعض الرحلات

أعلن مطار دبي الدولي، اليوم الجمعة، تأثر بعض الرحلات الجوية وتأجيلها بسبب حالة الطقس السيئة.

وقال مطار دبي الدولي، في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد الاضطرابات الجوية الأخيرة، مؤكداً أن الرحلات الجوية تعمل كما هو مخطط لها.

وأشار مطار دبي الدولي إلى أنه لا يزال هناك عدد محدود فقط من الرحلات المتصلة قيد التخليص.

ودعا مطار دبي الدولي الركاب إلى التحقق من حالة رحلتهم مع شركة الطيران الخاصة بهم مسبقاً، باستخدام تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي.

وشهدت مدينة دبي هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وتجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، ما دفع شرطة دبي إلى دعوة المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

