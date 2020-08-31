لصّ مخمور يسرق جهاز تلفزيون من فندق بألمانيا
بون (ألمانيا) - (د ب أ):
خرج لص مخمور من أحد الفنادق في مدينة بون الألمانية حاملا تحت ذراعه تليفزيون مسروق.
وقالت الشرطة اليوم الاثنين أن موظفا لاحظ السرقة "الوقحة" وتتبع الرجل، ثم قامت دورية شرطة تم إبلاغها بالواقعة بالقبض على المشتبه به بعد ذلك بقليل.
وبحسب البيانات، لم يكن الرجل، 40 عاما، نزيلا في الفندق، وليس له محل سكن ثابت.
وأظهر اختبار قياس الكحول في أنفاسه نسبة بلغت 1.5 في الألف، ولهذا تم أخذ عينة دم من الرجل. وتم إعادة جهاز التلفزيون إلى الفندق مساء أمس الأحد.
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