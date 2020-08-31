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لصّ مخمور يسرق جهاز تلفزيون من فندق بألمانيا

03:36 م الإثنين 31 أغسطس 2020
لصّ مخمور يسرق جهاز تلفزيون من فندق بألمانيا

الشرطة الالمانية - ارشيفية

بون (ألمانيا) - (د ب أ):

خرج لص مخمور من أحد الفنادق في مدينة بون الألمانية حاملا تحت ذراعه تليفزيون مسروق.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين أن موظفا لاحظ السرقة "الوقحة" وتتبع الرجل، ثم قامت دورية شرطة تم إبلاغها بالواقعة بالقبض على المشتبه به بعد ذلك بقليل.

وبحسب البيانات، لم يكن الرجل، 40 عاما، نزيلا في الفندق، وليس له محل سكن ثابت.

وأظهر اختبار قياس الكحول في أنفاسه نسبة بلغت 1.5 في الألف، ولهذا تم أخذ عينة دم من الرجل. وتم إعادة جهاز التلفزيون إلى الفندق مساء أمس الأحد.

الشرطة الالمانية ألمانيا جهاز تلفزيون

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