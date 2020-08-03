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رئيس وزراء الكويت يكشف تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد

07:50 م الإثنين 03 أغسطس 2020
رئيس وزراء الكويت يكشف تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصب

الكويت - أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهد تحسناً ملحوظاً.

جاء ذلك ‏خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات وتقدير أمير الكويت إلى جميع أعضاء المجلس، على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم.

هذا المحتوى من

Asha
صباح خالد الحمد الصباح صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت

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