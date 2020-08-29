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آلاف يتجمعون وسط برلين بعد تفريق مظاهرة مناهضة لإجراءات كورونا

05:47 م السبت 29 أغسطس 2020
آلاف يتجمعون وسط برلين بعد تفريق مظاهرة مناهضة لإجراءات كورونا

برلين - (د ب أ)

تجمع عدة آلاف من الأشخاص عند سارية النصر وشارع 17 يونيو، في العاصمة الألمانية برلين، بعد ظهر اليوم السبت، وذلك بعد أن فرقت الشرطة مظاهرة مناوئة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد المتجمعين يقدر بعشرات الآلاف من الأشخاص.

وكانت المسافة المشار إليها والبالغ طولها نحو كيلومترين اثنين قد امتلأت بالمتظاهرين، ومن المنتظر تحرك مسيرة من شارع 17 يونيو في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى عدم الاستمرار في التدفق، وكتبت على تويتر:" تأكدنا من عدم الالتزام بالتباعد المكاني بشكل كاف في المظاهرة الموجودة في شارع 17 يونيو، ونسأل في الوقت الراهن منظم التجمع عما إذا كان يرغب في أن يبدأ في تجمعه في ظل هذه الظروف، وننصح بعدم استمرار التدفقات".

كانت الشرطة الألمانية قررت فض مظاهرة لآلاف الأشخاص المحتجين على سياسة البلاد في احتواء جائحة كورونا، وذلك بسبب انتهاكهم لشروط الحماية من الأوبئة، وكانت مبادرة " التفكير الجانبي 711" قد دعت إلى هذه المظاهرة.

كانت الشرطة نشرت نحو 3000 فرد من أفرادها، وكانت قيادة العملية الشرطية طلبت استدعاء مروحية لالتقاط صور حية تعطي نظرة أفضل على الموقف.

وكانت سلطات برلين تسعى بالأساس إلى حظر المظاهرة لكن محكمة استئناف في برلين أيدت حكم محكمة أدنى بإلغاء الحظر الذي فرضته الشرطة على هذه المظاهرة.

فيروس كورونا برلين ألمانيا

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