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مسؤول أمريكي يشير إلى إمكانية توصل مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق حول النهضة

01:19 ص السبت 29 أغسطس 2020
مسؤول أمريكي يشير إلى إمكانية توصل مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق حول النهضة

سد النهضة

اعتبر مسؤول في الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن "العمل الذي بذلته مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية يُظهر إمكانية التوصّل إلى اتفاق متوازن، وعادل، بخصوص سد النهضة، يأخذ مصالح الدول الثلاث في الاعتبار".
وقال المسؤول، حسبما ذكرت فضائية العربية، إن"واشنطن مقتنعة بأن حلاًّ يمكن التوصّل إليه عبر حوار بنّاء وتعاون بين الأطراف"، مشددا على أن"الولايات المتحدةملتزمة البقاء على اتصال مع الدول الثلاث، حتى التوصل إلى الاتفاق" بشأن سد النهضة.
وكان مسؤول في البنتاغون رفض في وقت سابق تأكيد صحّة تقرير مجلة فورين بوليسي" بأن واشنطن جمدت مساعدات إلى أديس أبابا بقيمة 130 مليون دولار.
وفي وقت سابق، الجمعة، قالت وزارة الري السودانية إن جولة التفاوض الحالية بين الدول الثلاث انتهت دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.
وقالت الوزارة عقب جلسة عقدت في وقت سابق اليوم إن "هناك حاجة لإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق".
وتابعت: "إن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية".

سد النهضة مصر إثيوبيا الخارجية الأمريكية

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