أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ميركل: أبذل كافة الجهود حتى لا يصبح الأطفال الخاسرين في الجائحة

02:05 م الجمعة 28 أغسطس 2020
ميركل: أبذل كافة الجهود حتى لا يصبح الأطفال الخاسرين في الجائحة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية مطالبة أيضا بضمان تعليم الأطفال في ألمانيا خلال الجائحة.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "لا ينبغي للمدارس أن تتخلى عن أحد".

وأكدj ميركل عزمها بذل كافة الجهود حتى لا يصبح الأطفال الخاسرين في الجائحة، مضيفة أن هذا ينطبق على كافة الأطفال.

وأشارت ميركل إلى أن الاتفاق على إجراءات الحماية من العدوى والتعليم في المدارس من أصعب المهام الراهنة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية ترى أن على عاتقها مسؤولية حيال هذا الأمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات هي المختصة بتنظيم الشؤون التعليمية في ألمانيا.

فيروس كورونا الأطفال انجيلا ميركل

الخبر التالى:

بعد استقالة شينزو آبي.. مَن يتولى رئاسة وزراء اليابان؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بيوت الله عامرة".. أول صلاة جمعة بالمساجد بعد غياب 5 أشهر "تغطية خاصة"