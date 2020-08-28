ميركل: أبذل كافة الجهود حتى لا يصبح الأطفال الخاسرين في الجائحة

برلين - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية مطالبة أيضا بضمان تعليم الأطفال في ألمانيا خلال الجائحة.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "لا ينبغي للمدارس أن تتخلى عن أحد".

وأكدj ميركل عزمها بذل كافة الجهود حتى لا يصبح الأطفال الخاسرين في الجائحة، مضيفة أن هذا ينطبق على كافة الأطفال.

وأشارت ميركل إلى أن الاتفاق على إجراءات الحماية من العدوى والتعليم في المدارس من أصعب المهام الراهنة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية ترى أن على عاتقها مسؤولية حيال هذا الأمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات هي المختصة بتنظيم الشؤون التعليمية في ألمانيا.